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«Нас называли свиньями». Ветеран рассказала о зверствах фашистов в концлагере под Оршей

17 мая 2024 08:27
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Май. Теплый и цветущий. Почти такой же, как в 1945-м. Великая Отечественная война оставила глубокий след в истории. Ежегодно мы всей страной окунаемся в прошлое и вспоминаем страшные события того времени, а еще говорим спасибо тем, кто подарил нам, новым поколениям, возможность жить под мирным небом. Какие воспоминания хранят в себе герои войны и как чтят память жители Минщины? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Ираиде Ивановской, когда началась война, было всего 14 лет. С семьей жила в небольшой деревне под Витебском. Признается, детьми не понимали, что такое война. Осознание пришло лишь тогда, когда на третий день вторжения вся улица ее деревушки была объята огнем. Остались без крыши над головой.

«Нас называли свиньями». Ветеран рассказала о зверствах фашистов в концлагере под Оршей-1

Ираида Ивановская, ветеран Великой Отечественной войны:
Было очень страшно и непонятно. Мне было в то время 14 лет, окончила 7 классов.

Ушли в подполье и родные братья. Вместе с краноармейцами в лесу организовали партизанские отряды. Стали и ее вызывать на задания. Ираида Ивановна отмечает: с детства была храбрым ребенком. Легко справлялась с задачами.

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Ираида Ивановская:
Мне давали задания, у нас была детская конспирация, я была связной. Потом выполняла серьезные поручения. Немцы повесили одного партизана, ему 17 лет было, у меня было поручение его снять, подтянуть в определенное место, чтобы его потом похоронили.

«Нас называли свиньями». Ветеран рассказала о зверствах фашистов в концлагере под Оршей-4

А потом начались облавы. День, когда семью немцы схватили, ветеран признается, был один из самых страшных. Маму и младшую сестру отправили в Германию, а ее саму – в концентрационный лагерь под Оршей.

Ираида Ивановская:
Я там была больше года. Это был настоящий ад, и голод, и холод, и избиения, и унижения. Нас называли свиньями. Кто был немного слабее, они тут же пристреливали.

И тут мечты стали сбываться – открыли вороты красноармейцы. Танки пошли, за ними пехота. В 1944 году лагерь был освобожден.

Подробности в видео.

# Великая Отечественная война # общество # Влада Родовская # Ираида Ивановская

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