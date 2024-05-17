«Нас называли свиньями». Ветеран рассказала о зверствах фашистов в концлагере под Оршей

Май. Теплый и цветущий. Почти такой же, как в 1945-м. Великая Отечественная война оставила глубокий след в истории. Ежегодно мы всей страной окунаемся в прошлое и вспоминаем страшные события того времени, а еще говорим спасибо тем, кто подарил нам, новым поколениям, возможность жить под мирным небом. Какие воспоминания хранят в себе герои войны и как чтят память жители Минщины? Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Ираиде Ивановской, когда началась война, было всего 14 лет. С семьей жила в небольшой деревне под Витебском. Признается, детьми не понимали, что такое война. Осознание пришло лишь тогда, когда на третий день вторжения вся улица ее деревушки была объята огнем. Остались без крыши над головой.

Ираида Ивановская, ветеран Великой Отечественной войны:

Было очень страшно и непонятно. Мне было в то время 14 лет, окончила 7 классов. Ушли в подполье и родные братья. Вместе с краноармейцами в лесу организовали партизанские отряды. Стали и ее вызывать на задания. Ираида Ивановна отмечает: с детства была храбрым ребенком. Легко справлялась с задачами. Фашисты организовали школу агентов гестапо. Как жители Крупок сражались во время войны – подробности здесь. Ираида Ивановская:

Мне давали задания, у нас была детская конспирация, я была связной. Потом выполняла серьезные поручения. Немцы повесили одного партизана, ему 17 лет было, у меня было поручение его снять, подтянуть в определенное место, чтобы его потом похоронили.