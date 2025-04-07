Прямой эфир

Латвийцы считают, что чиновники не способны справляться с кризисными ситуациями в стране – соцопрос

07 апреля 2025 10:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Тревожные сигналы для правительства Латвии, которых следовало ожидать. 70 % граждан страны уверены в абсолютной неспособности госучреждений экстренно реагировать на кризисы, будь то стихийные бедствия, проблемы в экономике, кибератаки, социальная или политическая нестабильность. Таковы результаты последнего социального опроса, в котором приняли участие свыше тысячи человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвийцы считают, что чиновники не способны справляться с кризисными ситуациями в стране – соцопрос-2

Исходя из полученных сведений, очевидно, что население ссылается на негативные примеры из своего опыта, когда реакция госучреждений и их способность управлять кризисами была запоздалой. Так, зачастую чиновники и управленцы не просто опаздывают с оповещением об угрозе, но вовсе ее игнорируют. Поэтому лишь 13 % респондентов уверены, что у властей хоть как-то получается справляться с критическими ситуациями. В итоге исследователи пришли к выводу, что граждане уверены в отсутствии у латвийских чиновников готовности к лидерству и смелости рассказывать о реальном положении дел.

# Кризис в ЕС # Новости Латвии

Другие новости рубрики

Все новости
Песков: Путин поддерживает идею о прекращении огня, но есть ряд вопросов
07 апреля 2025 10:41

Песков: Путин поддерживает идею о прекращении огня, но есть ряд вопросов

Биткоин упал ниже 75 тыс. впервые с ноября 2024-го
07 апреля 2025 09:21

Биткоин упал ниже 75 тыс. впервые с ноября 2024-го

Овечкин может сыграть за московское «Динамо» в КХЛ
07 апреля 2025 08:58

Овечкин может сыграть за московское «Динамо» в КХЛ