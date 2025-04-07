Латвийцы считают, что чиновники не способны справляться с кризисными ситуациями в стране – соцопрос

Тревожные сигналы для правительства Латвии, которых следовало ожидать. 70 % граждан страны уверены в абсолютной неспособности госучреждений экстренно реагировать на кризисы, будь то стихийные бедствия, проблемы в экономике, кибератаки, социальная или политическая нестабильность. Таковы результаты последнего социального опроса, в котором приняли участие свыше тысячи человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Исходя из полученных сведений, очевидно, что население ссылается на негативные примеры из своего опыта, когда реакция госучреждений и их способность управлять кризисами была запоздалой. Так, зачастую чиновники и управленцы не просто опаздывают с оповещением об угрозе, но вовсе ее игнорируют. Поэтому лишь 13 % респондентов уверены, что у властей хоть как-то получается справляться с критическими ситуациями. В итоге исследователи пришли к выводу, что граждане уверены в отсутствии у латвийских чиновников готовности к лидерству и смелости рассказывать о реальном положении дел.