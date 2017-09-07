Нас есть, что показать: II Международный Минский медицинский форум
Новости Беларуси. II Международный Минский медицинский форум собрал более 1500 ведущих ученых и врачей из Беларуси, России, Японии, Швеции, Казахстана, Украины, Австрии, Германии и Италии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Перед началом форума отечественные производители лекарств и медоборудования представили свои новинки.
Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
У нас наработаны совместные проекты в области трансплантологии, хирургии. В принципе, по здоровьесберегающей технологии, по здоровому образу жизни. Вместе мы рассматриваем вопросы «бережливая поликлиника», «умная поликлиника».
Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь, председатель Белорусской ассоциации врачей:
У нас 16 республиканских центров. Это четвертый уровень оказания медицинской помощи, они признаются одними из лучших во всем мире. Каждый отрасли шагнули очень далеко, и нам есть чем похвастаться в хорошем смысле. Нас есть, что показать нашим иностранным партнерам.
В рамках мероприятия специалисты делятся опытом в кардиологии, хирургии, трансплантологии, акушерстве и педиатрии.
В столичных клиниках врачи проводят мастер-классы.