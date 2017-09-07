Нас есть, что показать: II Международный Минский медицинский форум

Новости Беларуси. II Международный Минский медицинский форум собрал более 1500 ведущих ученых и врачей из Беларуси, России, Японии, Швеции, Казахстана, Украины, Австрии, Германии и Италии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома: У нас наработаны совместные проекты в области трансплантологии, хирургии. В принципе, по здоровьесберегающей технологии, по здоровому образу жизни. Вместе мы рассматриваем вопросы «бережливая поликлиника», «умная поликлиника».

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь, председатель Белорусской ассоциации врачей:

У нас 16 республиканских центров. Это четвертый уровень оказания медицинской помощи, они признаются одними из лучших во всем мире. Каждый отрасли шагнули очень далеко, и нам есть чем похвастаться в хорошем смысле. Нас есть, что показать нашим иностранным партнерам.

В рамках мероприятия специалисты делятся опытом в кардиологии, хирургии, трансплантологии, акушерстве и педиатрии.