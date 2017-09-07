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В Воложинском районе волонтеры из США открывают обучающий проект для людей с ограниченными возможностями

07 сентября 2017 15:49
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Новости Беларуси. Проект для людей с ограниченными физическими возможностями реализуют в Воложинском районе. Те, кто имеет проблемы со здоровьем, смогут заниматься в инклюзивных группах, получить профессию и рассчитывать – в будущем – на трудовую пенсию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Специальные классы появятся в территориальном центре социального обслуживания.

Открыть их помогут волонтеры из США. Это будут мастерские, где все желающие смогут освоить ту или иную профессию.

В Воложинском районе волонтеры из США открывают обучающий проект для людей с ограниченными возможностями-1

Лариса Щербачевич, заведующая отделения дневного пребывания для инвалидов «Воложинский территориальный центр социального обслуживания населения»:
В ходе данного проекта общественная организация на арендуемых площадях построит теплицу и поможет нашим ребятам, чтобы они смогли получить профессию «специалист по выращиванию грибов». В ходе реализации проекта будет закуплено различное оборудование – это инвентарь, теплицы, соломорез.

В дальнейшем планируется открытие унитарного предприятия и создание четырех рабочих специализированных мест для людей с инвалидностью.

Группы дневного пребывания для людей с проблемами здоровья в Воложинском центре социального обслуживания существуют 10 лет. Сегодня их посещают 20 человек. Все они под опекой квалифицированных педагогов и психологов.

# общество # Фотофакт # Жизнь с инвалидностью в Беларуси # Лариса Щербачевич

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