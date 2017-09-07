В Воложинском районе волонтеры из США открывают обучающий проект для людей с ограниченными возможностями

Новости Беларуси. Проект для людей с ограниченными физическими возможностями реализуют в Воложинском районе. Те, кто имеет проблемы со здоровьем, смогут заниматься в инклюзивных группах, получить профессию и рассчитывать – в будущем – на трудовую пенсию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Специальные классы появятся в территориальном центре социального обслуживания.

Открыть их помогут волонтеры из США. Это будут мастерские, где все желающие смогут освоить ту или иную профессию.