В Воложинском районе волонтеры из США открывают обучающий проект для людей с ограниченными возможностями

Новости Беларуси. Проект для людей с ограниченными физическими возможностями реализуют в Воложинском районе. Те, кто имеет проблемы со здоровьем, смогут заниматься в инклюзивных группах, получить профессию и рассчитывать – в будущем – на трудовую пенсию, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Специальные классы появятся в территориальном центре социального обслуживания.
Открыть их помогут волонтеры из США. Это будут мастерские, где все желающие смогут освоить ту или иную профессию.
Лариса Щербачевич, заведующая отделения дневного пребывания для инвалидов «Воложинский территориальный центр социального обслуживания населения»:
В ходе данного проекта общественная организация на арендуемых площадях построит теплицу и поможет нашим ребятам, чтобы они смогли получить профессию «специалист по выращиванию грибов». В ходе реализации проекта будет закуплено различное оборудование – это инвентарь, теплицы, соломорез.
В дальнейшем планируется открытие унитарного предприятия и создание четырех рабочих специализированных мест для людей с инвалидностью.
Группы дневного пребывания для людей с проблемами здоровья в Воложинском центре социального обслуживания существуют 10 лет. Сегодня их посещают 20 человек. Все они под опекой квалифицированных педагогов и психологов.