Как изменилась свадебная мода за последние 90 лет: выставка в Старых Дорогах

как менялась свадебная мода на протяжении последних 90 лет. Экспонаты помогали собрать коллеги из местного центра ремесел, внесли свой вклад и местные жители. Представлены на выставке и оригинальные фотографии.

17 комплектов одежды и праздничных аксессуаров рассказывают о том,

Екатерина Сидорок, научный сотрудник-экскурсовод Стародорожского историко-этнографического музея:

Выставку посещают с большим удовольствием. Для кого-то это возможность окунуться в прошлое, поностальгировать о своей молодости и вспомнить свое бракосочетание. А для кого-то, например посетителей помоложе (кто-то приходит с детками и внуками), – показать рукоделье своей бабушки.

Показать девочке, будущей невесте, что нужно стараться самой подготовить для себя подвенечное платье.

Выставку свадебных нарядов посвятили вековому юбилею органов ЗАГС. Увидеть платья и костюмы в Стародорожском историко-этнографическом музее можно до конца сентября.