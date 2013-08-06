Народный артист СССР и Беларуси, композитор Игорь Лученок отмечает 75-летие

Новости Беларуси. Удивительно мелодично звучит его «Родны кут». И «Если бы камни могли говорить», они рассказали бы как «Журавли на Полесье летят», где живёт кудесница леса «Алеся» и как может закружить «Полька белорусская»... Народному артисту СССР и Беларуси, почётному гражданину Минска Игорю Лученку сегодня 75. С юбилеем известного композитора поздравил Президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Всю свою жизнь Вы посвятили неустанному служению искусству. Ваши произведения, вобравшие в себя наилучшие черты и традиции национальной музыкальной культуры, входят в репертуар нескольких поколений исполнителей и являются подлинной визитной карточкой нашей страны в мире.

Родился Игорь Михайлович в Марьиной Горке. В списке солистов, исполнявших его произведения - София Ротару, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко и многие другие. А вокально-эстрадные ансамбли «Песняры», «Сябры», «Верасы» просто невозможно представить без песен Лученка. Мелодию композитора «Песня про Минск» отбивают каждый час куранты на Минской ратуше.

Песни Игоря Лученка постоянно на слуху, они звучат по радио и телевидению, без них не обходится ни один большой концерт. «Звезда» Лученка взошла в 1966 году, когда песня «Память сердца» завоевала первую премию на Всесоюзном конкурсе. Игорь Михайлович - первый из белорусов был удостоен звезды на «Аллее звезд» в Москве. Звезда автора более 300 композиций сияет и на фестивальной Аллее звезд в Витебске. Игорь Лученок уже более трех десятков лет возглавляет Белорусский союз композиторов.

Алексей Хлестов, певец:

Он написал одни из величайших песен, которые будут в памяти многих поколений. И несколько лет назад мне доверили спеть песню «Вероника». Я эту песню иногда исполняю на своих концертах для публики, которая приходит ко мне. Реакция невероятнейшая.

Михаил Финберг, художественный руководитель «Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь»:

Он настоящая наша национальная фигура, это настоящая наша национальная ценность. Это композитор, который по-настоящему знает мелодику песни, который создал белорусскую песню и сделал все для того, чтобы эту песню не только любили, но и пели.

Ядвига Поплавская, народная артистка Беларуси:

В репертуаре артистов всех республик бывшего Советского союза, а ныне это государства, до сих пор есть песни Игоря Лученка, которые все поют с огромных удовольствием. А залом как они воспринимаются!

Александр Тиханович, народный артист Беларуси:

Мы поем его песни «Морской прибой» либо «Ваня», «Березка» или какие-то другие песни, они вызывают просто восхищение у зала, потому что прекрасный музыкальный материал, мелодичный.

Анатолий Ярмоленко, народный артист Беларуси, художественный руководитель ансамбля «Сябры»:

Это композитор, которого знает не одно поколение. Его песни понятны и близки не только Беларуси, где бы я ни был, мы поем «Помнит Вена» его или «Польку Белорусскую» – все знают.