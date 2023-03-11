Народные приметы на март. Погода на лето и целебные свойства талой воды

К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 13 марта. Василий Капельник. В этот день начинал таять снег на крышах, рассказали в программе « Плюс-минус ».

По этому поводу говорили: «Посмотри на Васильев день на капельники (сосульки) – и капель пройдет»; «Придет Василий – и зима заплачет». Длинные капельники обещали долгий лен. Существовали и другие приметы. Если шел дождь, лето должно было быть добрым.

14 марта. Евдокия Свистунья, Авдотья Плющиха. Считалось, что полученная из снега в этот день талая вода обладает особой целебной силой. Для этого дня существует множество погодных примет. Например, такие: «На Евдокию теплый ветер – лето мокрое»; «Откуда на Евдокию повеет ветер, оттуда он подует весной и летом»; «С Евдокией погоже – все лето пригоже».

15 марта. Федот Ветронос. Если ветер в этот день был теплым, то и лето должно было быть теплым. Если же шел дождь, это сулило мокрое лето.