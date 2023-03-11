Народные приметы на март. Погода на лето и целебные свойства талой воды

К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 13 марта. Василий Капельник. В этот день начинал таять снег на крышах, рассказали в программе «Плюс-минус».
К гадалке не ходи! Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 13 марта. Василий Капельник. В этот день начинал таять снег на крышах, рассказали в программе «Плюс-минус».
По этому поводу говорили: «Посмотри на Васильев день на капельники (сосульки) – и капель пройдет»; «Придет Василий – и зима заплачет». Длинные капельники обещали долгий лен. Существовали и другие приметы. Если шел дождь, лето должно было быть добрым.
14 марта. Евдокия Свистунья, Авдотья Плющиха. Считалось, что полученная из снега в этот день талая вода обладает особой целебной силой. Для этого дня существует множество погодных примет. Например, такие: «На Евдокию теплый ветер – лето мокрое»; «Откуда на Евдокию повеет ветер, оттуда он подует весной и летом»; «С Евдокией погоже – все лето пригоже».
15 марта. Федот Ветронос. Если ветер в этот день был теплым, то и лето должно было быть теплым. Если же шел дождь, это сулило мокрое лето.
16 марта. Евтропиев день. В это время главным событием было пробуждение медведя. Считалось, что именно в это время хозяин леса выходит из берлоги. Большинство примет в этот день было связано с солнцем: солнце садится в облако – следующий день будет ненастным.
17 марта. Герасим Грачевник. В день Герасима прилетали с юга грачи. Именно с этими птицами связаны многие поговорки: «Грач на горе – так и весна на дворе»; «Герасим грача на Русь ведет – скоро снег сойдет». Существуют и приметы на погоду: если грачи «играют», будет погожий день; а если кричат – жди дождя.
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