На каждого учителя в Беларуси приходится по 11 учеников

В белорусских школах сегодня работают более 103 тысяч педагогов. И ежедневно под их опекой находятся свыше миллиона юных белорусов. В среднем на каждого учителя приходится по 11 учеников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На их плечах ответственная миссия – не просто вложить в головы детей знания, но заложить фундамент развития личности, научить ответственности, уважению к старшим, своему городу, стране, дать ценностные ориентиры, которые помогут ребенку стать достойным гражданином. Важной составляющей деятельности учителя является имидж. Во все времена педагог был и остается человеком, который обладает не только знаниями своего предмета, но является примером высоких нравственных и моральных качеств, профессионализма и компетентности.

Екатерина Петруцкая, заместитель министра образования Беларуси:

Педагог – это тот человек, который встречает ребенка на пороге дошкольного учреждения образования, на пороге первого класса, на пороге первого курса вуза. Это те великие люди, которые на протяжении всей своей жизни были преданы профессии. Это те люди, которые своим имиджем, своим поведением, своими знаниями служат своим ученикам и своей стране.

Татьяна Рудозуб, учитель русского языка и литературы СШ № 52 Минска:

Я хотела работать учителем. Когда я пришла в школу, увидела глаза детей, встала у доски, взяла в руки указку из журнала, я так и сказала: сбылась моя мечта. Это действительно мой стиль жизни. И так, как люблю свою работу я, наверное, ее так не любит никто.