Советы лунного календаря для садоводов и дачников

7 октября – убывающая Луна перешла в знак Близнецы. Все еще можно собирать плоды зимних сортов для хранения. Отличное время для посадки винограда, лимонника и земляники, сбора сухой листвы под деревьями и кустами, мульчирования околоствольных кругов. Это отличный день для окучивания всходов в теплице, можно собирать урожай на переработку, рыхлить почву, вносить удобрения, бороться с сорняками, болезнями и насекомыми.

8 октября – убывающая Луна в знаке Близнецы. Достаточно благоприятное сочетание. Можно обработать деревья препаратами, отпугивающими грызунов, делайте прививки и перепрививки. Осмотрите кроны на предмет повреждений, замажьте их садовым варом, мелкие можно закрасить. Можно высаживать растения с вьющимися и стелящимися побегами, выкапывать луковицы для получения сортового материала, срезайте цветы для букетов.

9 и 10 октября – убывающая Луна в знаке Рака. Хороший день для посадки малины, винограда и смородины, проведения прививок, обрезки крон, удабривания и сбора урожая. Сажать плодовые деревья не рекомендуется. Обрабатывайте землю в огороде. Сейте и сажайте разные культуры. Замачивайте семена для дальнейшего посева в теплице. Вносите минеральные удобрения и удаляйте поросль.

11 октября – убывающая Луна в знаке Льва. В этот день хорошо собирать урожай и отправлять его на хранение. Можно заняться обрезкой и пересаживанием растений с сильными корнями. Сажайте грецкий орех, крыжовник и виноград. Поливать, подкармливать и пикировать растения не стоит сегодня. Можно вспахивать, перекапывать и рыхлить почву. Собирайте урожай, опрыскивайте растения от вредителей и болезней.