Академия образования разработала не менее 20 новых программ повышения квалификации

Чтобы шагать в ногу со временем, пополнять свой багаж знаний и оттачивать мастерство, за парты садятся и взрослые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нашей стране активно развивается система дополнительного образования. Повышение квалификации и переподготовку руководящих работников и специалистов, а также рабочих и служащих осуществляют около 400 учреждений. Ежегодно курсы по совершенствованию своих знаний проходят порядка 350 тысяч человек.

Только в этом году Академия образования разработала и реализует не менее 20 новых программ повышения квалификации. Одно из главных направлений – обучение педагогов. Ежегодно в Академии курсы проходят порядка 7 тысяч человек. Программу здесь формируют, опираясь на запросы системы образования и пожелания самих учителей. Есть и экспериментальные площадки. Например, в этом году впервые заработала республиканская методическая школа.