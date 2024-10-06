Академия образования разработала не менее 20 новых программ повышения квалификации

Чтобы шагать в ногу со временем, пополнять свой багаж знаний и оттачивать мастерство, за парты садятся и взрослые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы шагать в ногу со временем, пополнять свой багаж знаний и оттачивать мастерство, за парты садятся и взрослые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В нашей стране активно развивается система дополнительного образования. Повышение квалификации и переподготовку руководящих работников и специалистов, а также рабочих и служащих осуществляют около 400 учреждений. Ежегодно курсы по совершенствованию своих знаний проходят порядка 350 тысяч человек.
Только в этом году Академия образования разработала и реализует не менее 20 новых программ повышения квалификации. Одно из главных направлений – обучение педагогов. Ежегодно в Академии курсы проходят порядка 7 тысяч человек. Программу здесь формируют, опираясь на запросы системы образования и пожелания самих учителей. Есть и экспериментальные площадки. Например, в этом году впервые заработала республиканская методическая школа.
Ирина Старовойтова, ректор Академии образования:
Ее основная задача в том, что сформированная группа педагогов, методическая служба, будет организовывать открытые уроки в каждой области. А педагоги одной предметной дисциплины смогут не просто поучаствовать, но и услышать новые подходы к организации урока, увидеть открытый урок своего коллеги, обсудить его совместно с другими коллегами. Потому что умение проанализировать урок (увидеть его плюсы, минусы) или предложить что-то свое, это тоже один из элементов повышения квалификации.
Система развития дополнительного образования – один важнейших факторов социально-экономического развития Беларуси. Она решает задачи по обеспечению квалифицированными кадрами и удовлетворяет потребности руководящих работников и специалистов в профессиональном совершенствовании.