В Гомельской области с поличным задержали 19-летнего закладчика

Парень был оптово-розничным курьером интернет-наркошопа. По указанию куратора забирал крупные партии «товара», делил на мелкие дозы, затем распространял на территории района.

Сотрудники наркоконтроля УВД Гомельского облисполкома задержали 19-летнего жителя Мозыря с поличным за распространение наркотиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Петровский, заместитель начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гомельского облисполкома:

Оперативники наркоконтроля Гомельщины задержали 19-летнего жителя Мозыря. При нем обнаружено и изъято 500 грамм особо опасного психотропного вещества альфа-PVP, а также приспособления для фасовки.

По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Санкции статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы.