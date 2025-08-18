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В Гомельской области с поличным задержали 19-летнего закладчика

18 августа 2025 08:10
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Сотрудники наркоконтроля УВД Гомельского облисполкома задержали 19-летнего жителя Мозыря с поличным за распространение наркотиков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парень был оптово-розничным курьером интернет-наркошопа. По указанию куратора забирал крупные партии «товара», делил на мелкие дозы, затем распространял на территории района. 

В Гомельской области с поличным задержали 19-летнего закладчика-2

Андрей Петровский, заместитель начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гомельского облисполкома:
Оперативники наркоконтроля Гомельщины задержали 19-летнего жителя Мозыря. При нем обнаружено и изъято 500 грамм особо опасного психотропного вещества альфа-PVP, а также приспособления для фасовки. 

По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. Санкции статьи предусматривают до 20 лет лишения свободы.

# Наркотики

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