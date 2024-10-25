«Нам нужно поучиться у молодых педагогов». Поговорили с учителями об имидже современного преподавателя

Школа, о которой можно только мечтать. Яркие классы, просторные холлы, новое оборудование и профессиональные педагоги, ориентированные на современных детей, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ». Все условия для обучения и развития. В одной из самых молодых школ столицы, 52-й, трудятся более 20 молодых специалистов. И у каждого в арсенале свои способы достучаться до ученических сердец. Даже опытные педагоги черпают вдохновение у своих юных коллег.

Зоя Марченко, учитель русского языка и литературы Средней школы № 52 Минска:

Нам нужно поучиться у молодых педагогов, прийти и посмотреть, как они ведут урок, себе что-то взять на заметку. Естественно, мы тоже развиваемся, но хотелось бы и новых веяний. Поэтому не новые педагоги, не молодые учатся у нас, а мы у них можем поучиться, так как мы смотрим на детей и учимся у них чему-то новому, в этом находим свои плюсы.

Одним из ключевых элементов успешной педагогической деятельности является имидж. Однако создание образа современного педагога – задача не из легких. Это касается не только постоянного саморазвития, но и внешнего вида. В 52-й школе столицы знают, как педагогу быть модным, стильным и при этом соблюдать дресс-код. Здесь существует уникальная традиция. На августовском педсовете молодые учителя устраивают дефиле, демонстрируя гармонию стиля и профессионализма.

Татьяна Рудозуб, учитель русского языка и литературы Средней школы № 52 Минска:

Нас всех в любом обществе, в любом коллективе встречают по одежке. Поэтому я считаю, что современный педагог должен обращать внимание в обязательном порядке на свой внешний вид. Дети сегодня современные. Они любят, когда к ним приходит в класс красивый, стильный, строгий учитель. Поэтому придерживаюсь в своем внешнем виде таких моментов.