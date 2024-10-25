В Логойске появился сенсорный парк для отдыха людей пожилого возраста

Сенсорный парк появился в Логойске. Это проект районного территориального центра социального обслуживания населения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Интерактивное пространство разместили во дворе отделения для граждан пожилого возраста. Здесь создано несколько тактильных зон из растений и природных сыпучих материалов. С помощью каждой можно улучшить свое эмоциональное состояние. Также в парке обустроили беседки, площадку для настольных игр. Проект реализовали в рамках гуманитарной программы «Парк активного отдыха и долголетия».

Инна Исаенко, заместитель директора Территориального центра социального обслуживания населения Логойского района:

Целью этого проекта является улучшение психологического состояния пожилых граждан. С помощью разных тактильных и индивидуальных зон хотим улучшить умственные способности пожилых граждан. Как профилактика от деменции и старения. Наше отделение посещает 74 человека. Каждый посещает свой любимый кружок. И у каждого свое любимое занятие и увлечение.

Отметим, что здание отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов новое. Его открыли в этом году. Здесь созданы все условия для комфортного пребывания и всестороннего развития подопечных.