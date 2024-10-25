В Логойском районе прошёл областной патриотический форум отцов и детей
Областной патриотический форум отцов и детей прошел в Логойском районе. Он стал финальным аккордом марафона, посвященного Неделе родительской любви. Форум объединил 80 представителей центрального региона со всех уголков области. Участники посетили знаковые объекты Логойского района. Ключевой частью программы стал митинг-реквием в Хатыни.
Подробнее расскажет Анна Куртасова.
Виталий Павловский воспитывает троих детей. На патриотический форум в Логойск приехал вместе с дочкой. Давно интересует история, помнят прошлое и бережно хранят все, что с ним связано. Поэтому посетить знаковые объекты было особо трепетно. Первая точка экскурсии – краеведческий музей.
Виталий Павловский, участник форума (Столбцы):
Это надо делать, чтобы наша молодежь развивать, чтобы они знали про нашу Беларусь.
Среди участников форума есть многодетные отцы. Это папы разных профессий. Такие «семейные» экскурсии – возможность не только узнать новые факты о своей родной стране. Это еще и то самое драгоценное время, чтобы провести его с близкими.
Кирилл Семенов, воспитанник военно-патриотического клуба «Дозор», ученик средней школы № 3 Червеня:
Папа меня поддерживает. Эта поездка, не только чтобы узнать больше о нашем крае. Но самое главное – побыть с родными.
Подробности в видео.