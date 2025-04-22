Караник: понтифик останется в памяти народа своими благими делами, стремлением к процветанию человечества

В Беларуси вместе со всем миром скорбят в связи с кончиной Папы Римского Франциска. В Апостольской нунциатуре в Минске сегодня, 22 апреля, открылась книга соболезнований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Высшие должностные лица, зарубежные дипломаты, простые белорусы и граждане других стран приезжают в Апостольскую нунциатуру, чтобы высказать слова соболезнований, оставляют венки и цветы. Среди тех, кто счел своим долгом оставить запись, и вице-премьер Владимир Караник.
Владимир Караник, заместитель премьер-министра Беларуси:
Это действительно большая утрата не только для представителей католической конфессии, но и для всех, кому были близки идеалы понтифика, кто разделял его взгляды на жизнь и его стремление к наступлению мира во всем мире. Поэтому от лица Совета Министров я выражаю соболезнования всем, кого затронуло это горе. Я уверен, что понтифик останется в памяти народа своими благими делами и своим стремлением к миру и процветанию человечества.