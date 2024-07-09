Налоговая временно будет принимать бумажные декларации от ИП

Налоговые органы принимают бумажные декларации от индивидуальных предпринимателей и после 1 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Комментируя ситуацию с очередями за получением ключей электронной цифровой подписи, об этом еще раз напомнили в Министерстве по налогам и сборам.

Поводом для очередного разъяснения стал завирусившийся в социальных сетях ролик, в котором автор видео возмущается ночными очередями для получения ключа электронной цифровой подписи. Она необходима, чтобы ИП могли сдавать налоговые декларации в виде электронного документа. В Министерстве разъяснили ситуацию.

Сергей Солодухо, пресс-секретарь Министерства по налогам и сборам Беларуси:

В настоящее время в Республике Беларусь действуют 44 точки регистрационных центров, оказывающих издание и продление сертификатов электронной цифровой подписи. Информация об адресах этих точек размещена на сайте Национального центра электронных услуг. При наличии идентификационной карты (ID-карты) индивидуальный предприниматель может воспользоваться личным кабинетом без издания дополнительного атрибутного сертификата. ID-карта выдается на 10 лет, вместе с ней выдается атрибутный сертификат. В каждой налоговой инспекции создано и функционирует рабочее место со считывателем для ID-карт, в котором индивидуальные предприниматели, у которых есть уже ID-карта, могут подать декларацию, заполнить, подписать и направить в налоговый орган.

Вместе с тем, учитывая максимальную загруженность регистрационных центров, а также в связи с обращением плательщиков Министерство по налогам и сборам информирует, что индивидуальные предприниматели могут подать налоговую декларацию на бумажном носителе, а налоговые органы будут их принимать в установленном порядке.