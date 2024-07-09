Антитеррористическая тренировка Беларуси и Китая проходит на полигоне Брестский

Антитеррористическая тренировка Беларуси и Китая «Атакующий сокол». На полигоне Брестский спецназовцы двух стран проходят занятия по воздушно-десантной подготовке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Впереди у них ночное десантирование. Военные из КНР прибыли к нам со своими парашютными системами. Перед ответственным испытанием важно их подготовить: правильно уложить, проверить стропы и выполнить другие манипуляции, которые сделают прыжок с парашютом полностью безопасным. Антитеррористические совместные учения продлятся по 19 июля. Они позволят обменяться опытом, провести слаживание белорусских и китайских подразделений.