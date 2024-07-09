Роман Головченко принял участие в пленарной сессии «ИННОПРОМа»

Основным экономическим партнером Беларуси остается Россия. Обращаясь к участникам недавнего форума регионов двух стран, Александр Лукашенко подчеркнул, что современные реалии требуют укрепления национальной безопасности через технологический суверенитет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Россия могут этого добиться благодаря совместной разработке и внедрению инновационных решений. И сегодня, 9 июля, все самое передовое представлено в Екатеринбурге. Там стартовал очередной «ИННОПРОМ». Выставка за годы приобрела статус глобального форума по промышленной интеграции. Ее центральным событием стала пленарная сессия, участие в которой принял премьер-министр Беларуси. Роман Головченко подтвердил, что наша страна взяла четкий курс на построение инновационной национальной экономики.