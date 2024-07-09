Наталья Кочанова: в Беларуси люди имеют прямой доступ к власти, чтобы озвучить свои проблемы

Наталья Кочанова общалась с населением на протяжении трех часов. Звонки поступали из разных уголков страны. Улучшение жилищных условий, благоустройство, начисление пенсии, оказание медицинской помощи, функционирование частных пансионатов – лишь некоторые из тем, затронутых в ходе общения. Но не только проблемы были на повестке дня. Люди также выражали благодарность белорусскому государству и нашему Президенту за недавнюю амнистию.

Прямые телефонные линии – возможность поделиться проблемами и получить незамедлительную поддержку со стороны государства. Обращения граждан и юридических лиц – это и важный источник информации в законопроектной деятельности, который помогает четко определить, в каких направлениях необходимы коррективы.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Та работа, которая проводится в нашей стране по работе с людьми, с обращением граждан, очень эффективна. Это действительно так, это правда. Посмотрите, по субботам проводят прямые телефонные линии местные органы власти. В среду приемы по личным вопросам. То есть люди имеют прямой доступ к руководителям местных органов власти, чтобы озвучить свои проблемы. Ровно так и члены правительства, депутаты всех уровней. Поэтому эта работа достаточно широкомасштабная.