Налоги для бизнеса изменятся? Минфин с предпринимателями провели круглый стол

Новости Беларуси. Реформирование системы налогооблажения. В Минске встретились представители Министерства финансов и экономики с бизнес-союзами и предпринимателями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

За круглым столом обсудили вопросы изменения налогового законодательства и трансформацию малого бизнеса. Основная задача – создать условия для налогоплательщиков и упростить ведение предпринимательской деятельности. Налоговые режимы должны быть понятны, просты и не затратны в администрировании. Участники встречи обменялись мнениями о том, какие необходимы условия для развития бизнеса.

Петр Рабицкий, генеральный директор производственной компании:

Необходимо выработать методику взаимодействия, связанную с внешнеэкономической деятельностью. То есть получения выхода на рынок услуг и продукции на экспорт. Чтобы это делать, нужно делать инновационную продукцию. Создать такое направление, которое называется инновационной платформой. Мы должны у себя прокатать от начала до конца ту методику, систему ведения какого-то бизнеса, направления из него, и выдавать это на экспорт.