Накопление миль и допуслуги: банковскую карту для путешественников презентовал БПС-Сбербанк

Новости Беларуси. Новинка для путешественников. Банковская карта с возможностью накопления миль от авиакомпаний, целым пакетом дополнительных услуг специально для туристов и возможностью скидок по всему миру. Как раз перед началом отпускного сезона на рынке финансовых услуг появился новый продукт. БПС-Сбербанк презентовал уникальную платформу для путешественников. Она будет доступна владельцам карточек линейки «КомПАСС». Среди многочисленных бонусов для клиентов – так называемая «мильная программа». Она позволяет держателю карты получить значительный дисконт на перелет вплоть до бесплатного прохода на рейс в любой из сотен авиакомпаний. Достаточно совершать привычные безналичные транзакции.

Сергей Инюшин, председатель правления ОАО «БПС-Сбербанк»:

Банковские карты – это самый динамичный продукт в современном банкинге. Ничто не меняется так быстро и ни на что другое не делают банки такую ставку, как на развитие банковских карт. Несмотря на то, что по своей форме, размеру, расцветке, карта остается такой, как была, скажем, 10 лет назад, на самом деле современная карта – это, скорее, продукт виртуальный. Расплатиться банковской картой КомПАСС можно в кафе и магазинах бесконтактно. Технология «Мастер-кард» позволяет сделать это лишь в одно касание банковской карты о терминал. И еще одно преимущество карты КомПАСС – при расчетах в интернате для пользователей разработчики предусмотрели дополнительную защиту.