Сотня информресурсов из 10 стран: выставка «СМИ в Беларуси» открывается 3 мая в Минске

Новости Беларуси. Сотня информационных ресурсов из десятка стран мира. Выставка «СМИ в Беларуси» открывается 3 мая в Минске. На ней будут представлены телеканалы, радиостанции, издательские дома, информационные агентства. Большинство стендов представят белорусы. Также можно будет познакомиться с изданиями Союзного государства и белорусских диаспор за рубежом. А главной темой конференции, которая пройдет в рамках форума, станет информационная безопасность.

Александр Карлюкевич, заместитель министра информации Республики Беларусь:

Журналисты являются активными участниками социальных, общественно-политических процессов, которые происходят у нас в стране, как, впрочем, происходит и в других странах. Поэтому Министерство информации и Администрация Президента ставят вопрос о необходимости сверить часы, систему координат, систему отношений социальной, политической ответственности человека, который работает со словом и который влияет на умы потребителей информации.

Белорусские СМИ подготовили для гостей форума презентации. Так, наш телеканал представит спецпроекты. А также спортивные и информационные передачи. В программе – интерактивные конкурсы. Специальными гостями же выступят СМИ Китая.