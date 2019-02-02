«Наконец-то покатаюсь на новой ледянке». Как прошёл праздник спорта и здоровья в Минске

Новости Беларуси. Большой зимний праздник прошел 2 февраля в Заводском районе Минска. Люди пришли на него семьями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Забеги на одной паре лыж, заезды на санках с препятствиями, эстафета в валенках через кегли, биатлон снежками и футбол клюшками – задания требовали особой смекалки и улыбки. В этом убедилась корреспондент Оксана Семашко.

Маргарита сегодня на горку с друзьями пришла одной из первых. Для минской школьницы это слабость: девочка хорошо учится в школе и усердно тренируется в секции по биатлону. Не единожды выступала на соревнованиях «Снежный снайпер». Времени на простые детские шалости не так и много.

Маргарита Демова:

Мой кумир – это Дарья Домрачева, и я стараюсь быть похожей на нее, повторять ходы все время. Особенно коньковые, чтоб выигрывать все соревнования. Я решила: о, ура, наконец-то приду, покатаюсь на новой ледянке, и пришла. С классом.

В шестой школьный день детям дали почувствовать себя… да, детьми. Здесь тебе и горки, и сказочные персонажи, и интерактивные игры-эстафеты.

Подкрепиться можно рядом – в магазине и кафе в шаговой доступности. На свежем воздухе такие забавы обещают сделать традиционными.

Елена Зеленко, заместитель главы администрации Заводского района:

На каждых горках мы стараемся, чтобы не просто дети катались, а чтобы была музыка, конкурсы. Широкий спектр времяпрепровождения. Чтобы не только группами, классами и дворовыми компаниями могли прийти, но всем вместе отдохнуть с родителями, семьями.

Адреналин, скорость, дух соперничества… Здесь уверены: будет кататься не одно поколение минчан. Ведь зимние забавы привлекают не только детей, но и взрослых.

Оксана Семашко, СТВ:

Не стоит забывать, что зима – это не только жуткий холод, но и санки, горки, ледянки. Признайтесь честно: сколько раз за эту зиму вы скатились с горки? Я уже второй раз. Ну что, поехали?

Помимо горки, здесь работали и многочисленные тематические площадки: игра в снежки и мини-футбол, поле чудес, на котором можно исполнить любое желание, импровизированная рыбалка и возможность испечь блины.

Очень весело. Я думаю, что субботний день можно провести здесь!

Я очень люблю кататься на этой горке. И мои друзья – мне кажется, им тоже нравится. Она очень хорошая и классная.