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«Они смотрят на других ребят, показывают себя»: детский турнир по робототехнике проходит в Минске

02 февраля 2019 14:58
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Новости Беларуси. Более 700 участников со всей страны собрал турнир по робототехнике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Они смотрят на других ребят, показывают себя»: детский турнир по робототехнике проходит в Минске-1

Масштабные соревнования проходят в Минске под эгидой резидента Парка высоких технологий – международного образовательного проекта Robolab. Ребята соревнуются в нескольких категориях по конструированию и программированию роботов. Их навыки оценивает независимое жюри.

«Они смотрят на других ребят, показывают себя»: детский турнир по робототехнике проходит в Минске-4

Одна из миссий соревнований – найти талантливых ребят, которые в будущем могли бы стать высококлассными инженерами.

«Они смотрят на других ребят, показывают себя»: детский турнир по робототехнике проходит в Минске-7

Максим Павлюченко, главный судья турнира робототехники:
Здесь они видят, что их на самом деле много, что есть их единомышленники, которые также занимаются. Они смотрят на других ребят, показывают себя, как они выступают, как они могут. Смотрят, какие-нибудь идеи могут почерпнуть у своих соседей по столу. Могут пообщаться, обсудить результаты, у кого что не получилось. Плюс это объединение семьи, когда родители вместе с детьми приходят, проводят время, переживают за них.

«Они смотрят на других ребят, показывают себя»: детский турнир по робототехнике проходит в Минске-10

Максим Романовский, участник турнира робототехники:
У нас сейчас более развитое поколение. Вот эти малыши – они уже хорошо умеют заниматься с роботами. С увеличением числа людей необходимо большее количество производственных ресурсов, и уже с этим сложно справляться людям. Поэтому приходят роботы, которые справятся с этим быстрее и способны работать 24/7 в любых условиях.

«Они смотрят на других ребят, показывают себя»: детский турнир по робототехнике проходит в Минске-13

Итоги соревнований подведут завтра. Победителем станет команда, которая быстрее всех справится с заданием и наберет максимальное количество баллов. Лучшие из лучших представят нашу страну на международном уровне.

# Роботы # общество # Максим Павлюченко # Максим Романовский # Фотофакт

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