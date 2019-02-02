«Они получают конкретный ответ»: редактор районной газеты рассказал, как сохранить читателей

Новости Беларуси. Когда «районка» авторитетней таблоида. В век бурного развития информационных технологий местные издания нередко уходят на второй план, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако есть и те, что не только остаются на плаву, но и набирают популярность. Яркий пример – «Навiны Камянеччыны». Газета активно развивается и не сдает своих позиций. В чем секрет успеха? Корреспондент Петр Бутрим узнал у главного редактора.

Происходит верстка газеты. Остался всего лишь час и 10 минут до сдачи номера в типографию.

Дедлайн уже на носу, поэтому все внимание – на монитор компьютера. Там будущий номер. По традиции на главной странице – злободневный вопрос от читателей.

Эти несколько часов в редакции «Навін Камянеччыны», как правило, самые оживленные.

Всего здесь работают 13 профессионалов. Во главе творческой группы вот уже три года Виктор Дулевич. Популярность «районки» – во многом его заслуга.

Виктор Дулевич, главный редактор газеты «Навіны Камянеччыны»:

Вот в чем отличие, например, наших оппонентов – там горячий факт. То есть там главное захватить какую-то сенсацию. А что будет дальше – уже это никого не интересует. У нас совершенно другое: мы должны дать конкретный ответ.

Политика, спорт, фотографии и путевые заметки. На страницах газеты есть место не только достижениям, но и проблемам. Покосившийся забор, ремонт моста или дороги – об этом пишут сами читатели.

Пишут по электронной почте больше, рукописные письма – большая редкость. Они есть, но иногда вы не представляете, в каком виде.

В нескольких местах по инициативе главного редактора «районки» даже поставили ящики для анонимных обращений.

Виктор Дулевич:

Мы должны дать конкретный ответ. Они получают конкретный ответ, то есть знают – ни одна просьба, ни один звонок, ни одно обращение просто так не останется.

Аудитория «Навин Камянеччыны» – порядка 35 тысяч человек (население района), тираж – почти 4000 экземпляров.

Петр Бутрим, СТВ:

С нового года газета поменялась как снаружи, так и внутри. Во-первых, дизайн лицевой стороны, во-вторых, принцип верстки. Теперь газету верстают не полосами, а разворотами. По современным европейским стандартам.

Не только на старой доброй бумаге, но и в электронном виде, а также в социальных сетях и даже мессенджерах. Районная газета шагает в ногу со временем. А еще участвует в международных проектах и зарабатывает на фото и полиграфии. В общем, подает пример.

Ирина Мелешко, жительница Каменца:

Я читаю постоянно. Поднимаются актуальные вопросы, касающиеся нашего региона. Интересная газета.

Виктор Дулевич:

Чтобы районная газета осталась популярной сейчас, когда вообще спад популярности печатных изданий – конечно же, свежая аналитическая информация. Новости можно узнать в интернете, социальных сетях. А вот аналитику и местную конкретную информацию можно узнать только в «районке».

Людям всегда будет интересно читать о том, что происходит в соседнем доме или деревне. Поэтому за будущее газеты Виктор Дулевич спокоен.