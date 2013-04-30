Новости Беларуси. Накануне Первомая губернатор Борис Батура встретился с профсоюзным активом области.

Профсоюзы по-прежнему остаются влиятельной общественной организацией столичного региона. В ее рядах сегодня 95% всех рабочих – это более полумиллиона человек. Активно сотрудничают профсоюзные организации с властями. В частности действует соглашение между областным объединением профсоюзов и Миноблисполкомом до 2014 года. На Минщине также плодотворно функционирует областной Совет по трудовым и социальным вопросам, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Виктор Малиновский, председатель Минского областного объединения профсоюзов:

Действительно, мы в марте подвили итог нашего соглашения между Минским областным объединением и Миноблисполкомом. Из 201 обязательства не выполнены только 7. В мире это считается самым высоким уровнем социального партнерства. Сегодня 525 тысяч членов профсоюза – это очень мощное звено.