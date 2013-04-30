Лучшие аграрии Могилевской области получили 30 апреля в подарок за успешную работу 50 новых тракторов

Новости Беларуси. Лучшие аграрии Могилевской области получили 30 апреля полсотни новых тракторов. Энергонасыщенная техника – подарок за успешную работу.

Правда, не обошлось без интриги. Ключей вручили только 49. Тот район Могилевской области, который первым завершит нынешнюю посевную, получит 50 трактор в подарок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Власиков, директор сельхозпредприятия «Экспериментальная база «Роднянская»:

Это большая ответственность. Плюс к тому, что мы увеличим работу. Сейчас напряженная у нас пора, что не хватает именно более мощных тракторов. Я думаю, что это очень большое подспорье для нашего хозяйства.

Игорь Коверец, директор ОАО «Климовичский райагропромтехснаб»:

У меня на сегодняшний день 8 тысяч га пашни. И только 6 энергонасыщенных тракторов. Так что этот трактор очень нам поможет справиться в эту весеннюю посевную.