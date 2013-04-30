Новости Беларуси. Водная феерия. Сезон фонтанов откроется 30 апреля в Минске. В городе их почти три десятка и каждый из них особенный. Например, на площади Независимости красуется признанный обладатель наибольшего числа струй: целых 700. А самым крупным по размеру считается фонтан возле театра оперы и балета. Чтобы заполнить его, понадобится более 300 тысяч литров воды.

Сейчас заканчивается реконструкция фонтана «Купалье» в парке Янки Купалы. Он порадует жителей и гостей столицы уже в этом сезоне.

Изменит свой облик и старожил Александровского сквера «Мальчик с лебедем». Реконструкция фонтана начнется уже в 2013 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.