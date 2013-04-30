Глава администрации Советского района рассказал о планах застройки, паркингах и модернизации производств

Новости Беларуси. Советское развитие - современное! Сегодня программа «Большой город» на СТВ будет особо интересна тем, кто живет, работает или просто бывает в Советском районе Минска. А таковых найдется немало, ведь большая его часть расположена в центре Минска, за что Советский и получил звание «золотой середины». Однако район далеко не в середнячках, он стремится к лидирующим позициям в городском рейтинге. За счет чего развивается Советский район Минска рассказал глава администрации района Геннадий Пасевин.

В районе развивается промышленность. Как проходит процесс модернизации?

Геннадий Пасевин, глава админитсрации Советского района г. Минска:

На сегодняшний день модернизация производств - это одна из целей предприятий, потому что если не будет модернизации, предприятия будут с каждым годом отставать и продукция, которую они производят, никому не нужна будет. Поэтому все предприятия нашего района имеют бизнес-планы по модернизации. Сейчас стоит задача не просто модернизировать предприятие, а ускоренно модернизировать для того, чтобы в ближайшее время, в максимально короткие сроки выйти с этой продукцией не только на отечественный рынок, но и на зарубежный. Потому что, если не будет экспорта продукции, товаров и услуг, то не будет развития района и города.

Приведите пример предприятия, которое последним в районе обновило свои ресурсы?

Геннадий Пасевин:

У нас на территории района есть предприятие, которое производит погрузчики. На сегодняшний момент предприятие вкладывает в производство мощности не только для того, чтобы производить погрузчики более высокого качества, но и выпускать новую продукцию - грейдеры, харвестеры. Этим предприятием делается все для того, чтобы нарастить свой экспортный потенциал и увеличить производство своей продукции.

Советский район славится еще и тем, что на его территории находится самое большое в городе количество паркингов. Как удалось этого добиться?

Геннадий Пасевин:

Это, наверное, не от хорошей жизни. Потому что Советский район один из наиболее застроенных и у нас максимальное количество торговых объектов. Отсюда притяжение людей со всех уголков не только города, но и страны. Потому что все приезжие, в первую очередь, едут куда? - В ЦУМ, на Комаровский рынок. Поэтому в районе этих объектов большое скопление автомобилей и людей. Поэтому появляется жизненная необходимость строить в районе паркинги. На сегодняшний день в районе 11 паркингов, другие строятся. И это не прихоть, а необходимость, потому что парковочных мест в районе и городе недостаточно.

Как вы думаете, минчане уже привыкли к паркингам или все еще пытаются поставить машины вдоль дорог, чтобы не тратить время и деньги сэкономить?

Геннадий Пасевин:

Как я уже сказал, в районе 11 действующих паркингов. Они не заполнены на 100%. Поэтому могу сказать, что наши автомобилисты стараются как-то поставить машины рядом, при этом мешая жителям, проезду спецтехники.

Как в районе обстоят дела с инвестициями? В районе строить в принципе негде. Удается ли находить какие-то резервы хотя бы для строительства жилья?

Геннадий Пасевин:

В районе ул. Богдановича и ул. Беды выделены площадки под строительство жилых домов. Проблема в том, что очень большой процент сноса и стоимость жилых домов в этих районах гораздо выше, чем в районе, например, Каменной горки или в других районах, там, где нет обременения сносами. Во всяком случае специалисты района пытаются найти хотя бы самые маленькие участки земли, если не под какое-то большое строительство, то чтобы можно было построить дом коттеджного типа. Тем более, что в Советском районе определены места под малоэтажную застройку. На сегодняшний день в Советском районе порядка трех тысяч индивидуальных домов.

А что касается строительства инвестиционных проектов? Даже, может быть, с привлечением внебюджетных средств?

Геннадий Пасевин:

Сейчас в районе строятся два объекта в районе ул. Некрасова. Это будут торгово-развлекательный центр и бизнес-центр. Под строительство таких объектов, а также торговых и административных, выставлены площадки на аукцион.