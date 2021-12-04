«Найти подход даже к людям других национальностей». Участницы БСЖ рассказали, как помогают беженцам на границе

Новости Беларуси. 30 лет для общественной организации – целая история. Сегодня, 4 декабря, юбилей отмечает Белорусский союз женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Где мы себя видим? А наверное там, где нужна сегодня помощь». Во Дворце Республики празднуют 30-летие БСЖ – читайте здесь .

Союз женщин сегодня – это самая эффективная часть гражданского общества, которая на все вызовы реагирует моментально. Доказательство тому – трагедия на границе. Гуманитарный груз Белорусского союза женщин – одеяла и подушки – до сих пор согревает мигрантов.

Ирина Степаненко, председатель Гродненской областной организации Белорусского союза женщин:

Я третью неделю на границе работаю с беженцами, наша Гродненская областная организация Белорусского союза женщин возглавила это движение женское, связанное и с гуманитарной помощью, и с волонтерской деятельностью. Я удивляюсь вот этому энтузиазму, гуманизму, благородству и умению найти подход даже к людям других национальностей, абсолютно разной культуры.

Как отмечают женщины БСЖ, очень важно, что в их ряды приходит сегодня и молодежь. Она задорная, инициативная и, нет сомнений, способна продолжать добрые дела и традиции.