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«Найти подход даже к людям других национальностей». Участницы БСЖ рассказали, как помогают беженцам на границе

04 декабря 2021 13:54
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Новости Беларуси. 30 лет для общественной организации – целая история. Сегодня, 4 декабря, юбилей отмечает Белорусский союз женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Найти подход даже к людям других национальностей». Участницы БСЖ рассказали, как помогают беженцам на границе-1

«Самая широкая линейка проектов». Лилия Ананич рассказала об участии БСЖ в сохранении духовных ценностей – читайте здесь.  

Союз женщин сегодня – это самая эффективная часть гражданского общества, которая на все вызовы реагирует моментально. Доказательство тому – трагедия на границе. Гуманитарный груз Белорусского союза женщин – одеяла и подушки – до сих пор согревает мигрантов.  

«Где мы себя видим? А наверное там, где нужна сегодня помощь». Во Дворце Республики празднуют 30-летие БСЖ – читайте здесь.  

«Найти подход даже к людям других национальностей». Участницы БСЖ рассказали, как помогают беженцам на границе-4

Ирина Степаненко, председатель Гродненской областной организации Белорусского союза женщин:  
Я третью неделю на границе работаю с беженцами, наша Гродненская областная организация Белорусского союза женщин возглавила это движение женское, связанное и с гуманитарной помощью, и с волонтерской деятельностью. Я удивляюсь вот этому энтузиазму, гуманизму, благородству и умению найти подход даже к людям других национальностей, абсолютно разной культуры.  

Как отмечают женщины БСЖ, очень важно, что в их ряды приходит сегодня и молодежь. Она задорная, инициативная и, нет сомнений, способна продолжать добрые дела и традиции.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Ирина Степаненко # Лилия Ананич # Елена Богдан # Фотофакт

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