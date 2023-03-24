Найдёт пропавшего в лесу, а ещё знает команду «Буся!» Познакомьтесь с лабрадором, которая спасала людей в Турции

Барьер! Сидеть! Ко мне, барьер! Хорошо! Молодец!

Тренировки, дрессировка, поиск. У хвостатых спасателей МЧС день расписан по часам. И, разумеется, у их наставников тоже. Один из кинологов республиканского отряда «Зубр» Виталий Орлов уже более 20 лет работает с хвостатыми. А в 2013 году их отряд получил особую аккредитацию INSARAG. И теперь они единственные в Беларуси могут выезжать в самые опасные точки мира.

Виталий Орлов, командир отделения – кинолог кинологической службы центра поисково-спасательных работ и пожаротушения Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР»:

Крайний боевой выезд был в Турцию. Наш отряд в количестве 65 человек вылетал туда. И мы в течение двух недель работали по спасению людей.

К слову, не каждая собака может спасать жизни людей. Предварительно всех хвостатых испытывают на стрессоустойчивость и сообразительность. Как собака адаптируется в незнакомом месте, как реагирует на резкий неожиданный звук. Кинологи признаются, что у собак, как и у людей, разные характеры и темпераменты. К каждой нужно найти подход.

После того как собаки проходят испытание на стрессоустойчивость, они обретают своего хозяина, кинолога из службы МЧС.

Виталий Орлов:

У нас на службе есть бельгийские овчарки. Ее зовут Дина, за ней тоже закреплен кинолог. Он с ней занимается. Очень активная собака, дружелюбная, но очень быстрая, любит прыгать.

А вот моя. Ее зовут Таисия. Рядом! Наденем снаряжение.

Привет! Бусю!

Лабрадора зовут Таисия. Это молодая, активная и игривая девочка. Послушная и исполнительная. В общем, надежный спасатель. Она одна из пяти собак, которые летали недавно спасать людей из-под завалов в Турции. Сегодня ее день начался с тренировки – прохождения препятствий.

Виталий Орлов:

Это подвесной мост. Достаточно сложный элемент, потому что конструкция шаткая. Собака незнающая не пройдет. Только опытные собаки смогут сделать. Вперед! Сидеть!

Когда все элементы пройдены, Таисия отправляется на следующий этап: поиск в лесу или под завалами. Собака должна найти человека, громко подать голос и дожидаться своего хозяина.

Виталий Орлов:

Это учебный завал для молодых собак. Приучаем не бояться бегать по неровным поверхностям, плиткам, железобетонным конструкциям. Там находится человек, мы не знаем, где он. Отправим собаку, она должна показать, где он находится.

За успешное прохождение задания, разумеется, полагается лакомство. Таисия, к слову, отлично справилась. Кроме того, хвостатых тренируют и для поиска в лесной местности. В сезон грибов и ягод четвероногие спасатели часто помогают найти затерявшихся в лесу.