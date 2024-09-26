Находящийся в международном розыске россиянин задержан в Беларуси

31-летний мужчина входил в организованную преступную группу, которая совершала нападения на предпринимателей в Смоленской области, и скрывался у нас, предприняв все возможные меры конспирации. Однако это не спасло.

Владимир Горегляд, официальный представитель ГУБОПиК МВД Беларуси:

На родине задержанный являлся активным участником организованной преступной группы, действовавшей на территории Смоленской области. Потерпевшими в основном становились предприниматели. В частности, в сентябре 2019 года мужчина с подельниками похитили несовершеннолетнюю дочь бизнесмена с целью переоформления ее отцом на подставных лиц принадлежащих ему управляющих компаний и доли в торговом центре. Для завладения имуществом в особо крупном размере очередного предпринимателя участники преступной группы в ноябре 2018 года организовали его избиение, а вскоре, не достигнув своей цели, расстреляли мужчину из травматического оружия. Он чудом остался жив.