Работы выдающихся белорусских художников вошли в экспозицию Русского музея в Санкт-Петербурге

Картины выдающихся белорусских мастеров украсили парадные залы Мраморного дворца Санкт-Петербурга. Экспозиция представлена в рамках выставки «Россия – Беларусь. Пересечение судеб», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Творчество мастеров XIX, XX и начала XXI века это произведения Ивана Хруцкого, Заира Азгура, Юдэля Пена, Марка Шагала, Леона Бакста. Всего более 300 работ. Многие из них привезены в Россию впервые, но хорошо известны петербуржцам. Традиционно одаренные белорусские юноши обучались художественному мастерству в Москве и Санкт-Петербурге, а затем возвращались на родину и вдохновлялись пейзажами Синеокой. В последствии именно эти работы принесли им мировую известность.

Анна Кононова, директор Национального художественного музея Беларуси:

Национальный художественный музей предоставил для данного проекта 154 уникальных музейных предмета, произведения, среди которых шедевры первого ряда, в том числе вещи, которые не покидали родной дом, не покидали постоянную экспозицию Национального художественного музея.





Алла Манилова, директор Государственного Русского музея:

Очень важно, что наша совместная выставка «Россия –Беларусь. Пересечение судеб» открылась именно в рамках столь масштабного международного культурного события на такой уникальной площадке. Ее видели и министры культуры 80 стран, и очень многие гости. У нее уже очень хорошая посещаемость. За первую неделю 2 000 человек. Это очень хороший результат. Это первое в нашей истории столь масштабное взаимное сотрудничество.