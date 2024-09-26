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Работы выдающихся белорусских художников вошли в экспозицию Русского музея в Санкт-Петербурге

26 сентября 2024 08:08
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Картины выдающихся белорусских мастеров украсили парадные залы Мраморного дворца Санкт-Петербурга. Экспозиция представлена в рамках выставки «Россия – Беларусь. Пересечение судеб», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Работы выдающихся белорусских художников вошли в экспозицию Русского музея в Санкт-Петербурге-2

Творчество мастеров XIX, XX и начала XXI века это произведения Ивана Хруцкого, Заира Азгура, Юдэля Пена, Марка Шагала, Леона Бакста. Всего более 300 работ. Многие из них привезены в Россию впервые, но хорошо известны петербуржцам. Традиционно одаренные белорусские юноши обучались художественному мастерству в Москве и Санкт-Петербурге, а затем возвращались на родину и вдохновлялись пейзажами Синеокой. В последствии именно эти работы принесли им мировую известность.

Работы выдающихся белорусских художников вошли в экспозицию Русского музея в Санкт-Петербурге-4

Анна Кононова, директор Национального художественного музея Беларуси:
Национальный художественный музей предоставил для данного проекта 154 уникальных музейных предмета, произведения, среди которых шедевры первого ряда, в том числе вещи, которые не покидали родной дом, не покидали постоянную экспозицию Национального художественного музея. 



 

Работы выдающихся белорусских художников вошли в экспозицию Русского музея в Санкт-Петербурге-6

Алла Манилова, директор Государственного Русского музея:
Очень важно, что наша совместная выставка «Россия –Беларусь. Пересечение судеб» открылась именно в рамках столь масштабного международного культурного события на такой уникальной площадке. Ее видели и министры культуры 80 стран, и очень многие гости. У нее уже очень хорошая посещаемость. За первую неделю 2 000 человек. Это очень хороший результат. Это первое в нашей истории столь масштабное взаимное сотрудничество.

Работы выдающихся белорусских художников вошли в экспозицию Русского музея в Санкт-Петербурге-8

Эта выставка – совместный проект Национального художественного музея Беларуси и Государственного Русского музея. Уже в декабре экспозицию можно будет увидеть в Минске. Ряд новых масштабных совместных культурных проектов обсудили накануне. Подписано соглашение о сотрудничестве на ближайшие 5 лет.

# Беларусь-Россия

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