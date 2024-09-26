Единый день безопасности проходит 26 сентября в Беларуси

Единый день безопасности состоится 26 сентября по всей стране. Организаторы обратят внимание на важность навыков поведения в чрезвычайных ситуациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во взаимодействии с МВД, Минздравом и Белорусским обществом Красного Креста спасатели организуют в местах массового пребывания тематические обучающие площадки, чтобы напомнить, что в силах и возможностях каждого свести к минимуму трагические случаи.

Василий Сивчак, первый заместитель начальника главного управления надзора и профилактики МЧС Беларуси:

Актуальность такого мероприятия обусловлена многочисленными чрезвычайными ситуациями. Массовой гибелью людей, которая происходит в мире. Условиями, приводящими к тяжелым последствиям в таких ситуациях, являются паника, неправильные действия при эвакуации, а также неумение оказать первую медицинскую помощь пострадавшим. В порядка 500 объектов республики это мероприятие пройдет с участием представителей МЧС. Остальным руководителям организации, независимо от формы собственности, МЧС рекомендует провести обучение в своих коллективах самостоятельно. Для руководителей разработаны и размещены на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям обучающие материалы, наглядная изобразительная продукция, а также аудио- и видеоролики.

МЧС предупреждает: могут быть задействованы системы оповещения и специальная техника, также будет проводиться эвакуация из мест с массовым пребыванием людей.