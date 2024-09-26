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Максим Рыженков примет участие в мероприятиях Генассамблеи ООН

26 сентября 2024 08:32
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Делегация Беларуси направилась в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН. Ее возглавляет министр иностранных дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Рыженков примет участие в мероприятиях Генассамблеи ООН-2

Максим Рыженков не только выступит на общеполитической дискуссии сессии, но и проведет ряд встреч по линии ОДКБ, Альянса цивилизаций и присоединится к дискуссии стран, входящих в Группу друзей в защиту Устава ООН. 

Основные усилия белорусской делегации будут сосредоточены на продвижении идей многополярного мира и региональности, дальнейшей консолидации стран-единомышленников, выступающих за формирование более справедливого мирового порядка, основанного на взаимоуважении и учете законных национальных интересов всех стран. Отдельный акцент будет сделан на незаконном характере и деструктивных последствиях использования рядом стран односторонних принудительных мер как инструмента давления на суверенные государства.

# Международная политика

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