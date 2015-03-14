14 марта министерства и ведомства провели прямые телефонные линии с населением

Новости Беларуси. С десяток звонков 14 марта в среднем приняли в администрациях всех районов Беларуси. Связываться с руководством и задавать вопросы — стало субботней традицией. В случае невозможности решения проблемы на месте, ее перенаправляют в соответствующие организации.

Один звонок — и никаких проблем. Это, конечно, в идеале. На деле не без трудностей, но с положительным результатом. С середины января, традиционно по субботам прямые телефонные линии работают в организациях от районного до республиканского масштаба. В Ленинском районе Минска за три часа работы первый заместитель главы администрации выслушал свыше десятка человек.

Несмотря на всю серьезность обращений, как в случае с Петром Игнатьевичем (пенсионер не может выйти из дома, чтобы оформить инвалидность), большинство звонков — это проблемы ЖКХ. Как только сошел снег, в администрацию Ленинского района посыпались жалобы на нерадивых горожан, которые за зиму изрядно подпортили их дворовый пейзаж. Выход из ситуации нашли оперативно. Ведь при правильной организации работы вопросы уборки и мелкого ремонта решаются быстро и эффективно.

Максим Василевский, главный инженер ЖЭУ-45 Ленинского района Минска:

Люди откликаются, люди нас не оставляют. Некоторые люди приходят с детьми, показывают детям, что нужно не сорить, нужно соблюдать чистоту.

Святослав Борознов, первый заместитель главы администрации Ленинского района Минска:

Достаточно большое количество вопросов поступает, которые решаем в рабочем порядке, если возможно, а прямо на совещаниях и встречах, которые требуют какого-то длительного решения, отдаем поручения, берем на контроль.

К сожалению, одного желания для решения проблемы хватает не всегда. Наровчизна — одна из болевых точек Мозырского района.

Снежана Самуйлик, житель деревни Наровчизна:

Если муж на работе, я сама забираю старшего из садика. Часто коляску просто на руках несу, потому что такая дорога, а другого выхода нет.

Участки для индивидуального строительства здесь получили в основном молодые семьи с детьми. Многие из них, в том числе и с поддержкой государства, уже построили свои дома, но въехать в них не могут. Путь домой превратилась для них в настоящее испытание. Вместо положенных дорог под ногами глиняная каша. Тем не менее семья Самуйлик одна из тех, кто все же решился на переезд.

Андрей Скиданенко, житель деревни Наровчизна:

Очень хочется жить здесь. У меня двое маленьких детей. УКС мне сказал, что они изначально не будут, несмотря на все постановления Совета Министров, закладывать нам щебень. Они не хотят.

Владимир Быстренко, заместитель председателя Мозырского райисполкома:

Этот микрорайон активно застраивается. В последующие годы нужно, конечно, больше приоритет отдать именно устройству дорожного полотна.

Сами того не ожидая, погрязли в строительстве и жители Орши. В середине недели из-за прорыва водопровода во всем спальном микрорайоне появились проблемы с водой. Работы по восстановлению здесь ведутся до сих пор. Вопросы, когда закончится ремонт и как скоро в домах появится чистая вода в необходимых объемах, сегодня стали главными в Оршанском райисполкоме.

Надежда Смирнова, житель города Орша:

Звонили на прямую линию. Была у нас такая проблема. Все решается. Вода у нас имеется, нельзя сказать, что мы совершенно без воды сидим. Но работают до сих пор. Так что все нормально.

А наладится уже сегодня-завтра, уверяет Николай Лисовский. Председатель Оршанского райисполкома взял ремонт водопровода под свой личный контроль, собственно, как и другие обращения граждан. Всего же на прямую линию к главе города над Днепром обратились десятки человек. Вопросы разные: от телефона, который не звонит уже третью неделю, до дележки земли между соседями. Решение одно – сделать все, что в силах местного руководства, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.