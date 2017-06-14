Балкон находится в аварийном состоянии: жильцы дома в центре Витебска борются за капремонт

Новости Беларуси. С одной стороны – благоустройство, а с другой – расстройства. Тему следующего репортажа нам подсказали наши витебские телезрители. Жильцы дома в самом центре города требуют завершить капитальный ремонт фасада пятиэтажки со стороны двора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Горожане хотят, чтобы их опасные балконы все же привели в безопасное состояние. Это уже последний штрих затянувшегося на много лет благоустройства дома, но, увы, не самый простой.

Анастасия Бут, СТВ:

Витебск сегодня вовсю готовится ко Дню города и «Славянскому базару». На центральных улицах укладывают тротуарную и фасадную плитку, разбивают клумбы. Но стоит только завернуть во двор, и чудеса благоустройства превращаются в одни расстройства. По крайне мере для жильцов этого дома. Владельцы квартир дома по улице Ленина, окна которых выходят во двор, уже устали вести переписку со всевозможными инстанциями. Сегодня самый больной вопрос – балконы. Артем Медвецкий вспоминает: несколько лет назад их даже вынудили разобрать остекление, чтобы потом сделать новое.

Артем Медвецкий, житель дома по улице Ленина:

На него практически невозможно выйти, он находится в аварийном состоянии. И с 2015 года была собрана комиссия, но так до сих пор ничего и не сделано. Виктория, соседка снизу, в конце июня ждет рождения второго ребенка. А капитальный ремонт дома длится еще с момента рождения первой дочери.

Виктория Денисенко, жительница дома по улице Ленина:

Наша сторона дома Ленина 3 – та, которая выходит во двор – многострадальная. Со стороны улицы Ленина уже облагородили балконы и собираются их застеклить. Мы тоже живем в этом же доме, но со стороны двора. И нас не собираются ставить ни на капремонт, ни стеклить, ни облагораживать. Два года люди боролись за ремонт крыши. Еще 12 месяцев – за установку окон. Потом и утепление дома «шубой» затянулось. Писать письма жильцы намерены и дальше. Горожане хотят, чтобы их Витебск был прекрасным как снаружи, так и внутри.

Надежда Радкевич, жительница дома по улице Ленина:

«Славянский базар» идет, люди приедут. А наш дом страшнее. В лесу, наверное, красивее, чем здесь, в городе. В центре. Это вообще!