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«Надёжная периметральная охрана». Как государственный дата-центр может помочь бизнесу?

05 мая 2021 19:46
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Новости Беларуси. Вопросы цифровизации государственного сектора Беларуси обсуждали 5 мая в Могилеве, сообщили в программе Новости 24 часа на СТВ.

«Надёжная периметральная охрана». Как государственный дата-центр может помочь бизнесу?-1

Одним из главных этапов диджитализации стал проект «Государственное облако». На платформе госорганы, учреждения и предприятия могут разместить любые материалы, представляющие тайну: будь то налоговые и коммерческие сведения или данные, связанные с национальной безопасностью. При этом система гарантирует защиту информации от реальных и виртуальных угроз.

«Надёжная периметральная охрана». Как государственный дата-центр может помочь бизнесу?-4

Олег Седельник, генеральный директор предприятия «Белорусские облачные технологии»:
Для этого в Республиканском центре обработки данных созданы, собственно, все условия. Это и ограничения физического доступа, надежная периметральная охрана, это надежная охрана, можно так сказать, цифровой бастион для надежной работы информационных систем и информационных ресурсов государственных органов, государственных организаций и частных компаний.

«Надёжная периметральная охрана». Как государственный дата-центр может помочь бизнесу?-7

Переход на облачные технологии позволит существенно сократить расходы республиканского бюджета на модернизацию и обслуживание информационных систем. Более полтысячи предприятий и учреждений Беларуси используют в своей работе гособлако.

# Информационные технологии # общество # Олег Седельник # Фотофакт

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