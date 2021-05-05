«Надёжная периметральная охрана». Как государственный дата-центр может помочь бизнесу?

Новости Беларуси. Вопросы цифровизации государственного сектора Беларуси обсуждали 5 мая в Могилеве, сообщили в программе Новости 24 часа на СТВ.

Одним из главных этапов диджитализации стал проект «Государственное облако». На платформе госорганы, учреждения и предприятия могут разместить любые материалы, представляющие тайну: будь то налоговые и коммерческие сведения или данные, связанные с национальной безопасностью. При этом система гарантирует защиту информации от реальных и виртуальных угроз.

Олег Седельник, генеральный директор предприятия «Белорусские облачные технологии»:

Для этого в Республиканском центре обработки данных созданы, собственно, все условия. Это и ограничения физического доступа, надежная периметральная охрана, это надежная охрана, можно так сказать, цифровой бастион для надежной работы информационных систем и информационных ресурсов государственных органов, государственных организаций и частных компаний.