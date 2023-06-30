Надпись есть, а буя нет. Чего на самом деле стоит беспечность на воде? Анонс проекта «Решение есть!»
Новости Беларуси. Проект СТВ, призванный помогать! Каждую пятницу в вечернем эфире мы рассказываем истории реальных людей и показываем то, что другие пытаются скрыть. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте – решение точно есть, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ!
Осторожно, вода! Купальный сезон в самом разгаре.
Шесть пляжей на Цнянском водохранилище, два пляжа на водохранилище «Дрозды» и один пляж на Комсомольском озере.
Заплыв в один конец. Кто становится жертвами водной стихии?
На сегодня на территории республики погибло более 160 человек, из них 10 детей.
Алкоголь и сверхспособности или легкомыслие и безответственность? Чего на самом деле стоит человеческая беспечность?
Один ребенок, оставшись без присмотра взрослых, погиб в бассейне во дворе дома.
Когда надпись есть, а буя нет… Правила выживания на водоемах страны. «Решение есть!» В 16:50, сразу после выпуска новостей на СТВ.