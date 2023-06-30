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В Беларуси изменится стоимость на железнодорожные перевозки и провоз багажа

30 июня 2023 12:29
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Тарифы на поездки и провоз багажа в Беларуси увеличиваются. Соответствующий документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале. 

Так, стоимость поездок по городским линиям в пределах одного тарифного пояса в направлении Фаниполя, Михановичей и Городища выросла на 29 копеек, а для двух тарифных поясов по маршруту Негорелое и Руденск – на 37 копеек.

Тариф для поездок на линиях экономкласса за одну зону увеличился на 6 копеек. Стоимость поездок другими типами поездов будет зависеть от вида подвижного состава, вагона, расстояния и класса линий.

Изменения вступают в силу с 5 июля текущего года. Предыдущее повышение тарифов произошло в апреле 2022 года. Во время дачного сезона, с 1 мая по 31 октября, пенсионеры в Беларуси смогут воспользоваться 50% скидкой при поездках на пригородных поездах региональных линий экономкласса.

# Транспорт Беларуси # общество

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