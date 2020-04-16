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Александр Лукашенко: «Грязнуль заставили руки мыть, лицо чистить»

16 апреля 2020 16:58
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Новости Беларуси. Глава государства заметил: нынешняя эпидемиологическая ситуация и усиление мер личной гигиены в том числе является и хорошим уроком для тех, кто имеет вредные привычки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Александр Лукашенко: «Грязнуль заставили руки мыть, лицо чистить»-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я знаете, часто говорю о нынешнем коронапсихозе (пока о коронапсихозе, а не коронавирусе). Я отмечаю, что этот процесс,  насколько он полезен для общества. Я говорю, что определенных грязнуль заставили руки мыть, лицо чистить, там еще что-то. Для наркоманов и курцов это хороший урок. Мы это видим по тяжелым заболеваниям пневмонией. И пневмонией, отягощенной коронавирусом. Это хороший урок – подумать о том, как организовывать свою жизнь после этой так называемой пандемии.

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Юлия Бешанова # Фотофакт

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