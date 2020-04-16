Александр Лукашенко: «Грязнуль заставили руки мыть, лицо чистить»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я знаете, часто говорю о нынешнем коронапсихозе (пока о коронапсихозе, а не коронавирусе). Я отмечаю, что этот процесс, насколько он полезен для общества. Я говорю, что определенных грязнуль заставили руки мыть, лицо чистить, там еще что-то. Для наркоманов и курцов это хороший урок. Мы это видим по тяжелым заболеваниям пневмонией. И пневмонией, отягощенной коронавирусом. Это хороший урок – подумать о том, как организовывать свою жизнь после этой так называемой пандемии.