«Надо прекратить этот разбой!» Президент раскритиковал уплотнение застройки и вырубку деревьев

Аспектов и нюансов у этого документа немало. Вот лишь некоторые из них: как грамотно распорядиться пустующими и ветхими домами, как встать в очередь на квартиру, оплатить коммуналку или получить арендное жилье? Эти вопросы волнуют многих белорусов. А Жилищный кодекс обновляли 5 лет назад. Возможно, пришло время внести изменения в документ, но главное – станут ли после этого жилищные процедуры прозрачнее и проще? Одним словом, нужно упорядочить определенные механизмы, которые регулируют отношения «человек – ЖКХ». Впрочем, говоря о необходимости навести порядок, Президент имеет в виду не только жилищную сферу. Например, порядок на земле – тоже один из посылов сегодняшнего совещания.

Новости Беларуси. В Беларуси должны быть созданы все условия, чтобы помочь людям в улучшении жилищных условий. Об этом заявил Александр Лукашенко 3 октября на большом совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь рассматривают новую редакцию Жилищного кодекса.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: В будущем году мы приложим максимум усилий для того, чтобы страну привести в порядок. И не только потому, что это последний год перед Европейской Олимпиадой в Беларуси. В 2019 году приедут представители всего мира посмотреть на Беларусь. Что мы им покажем? Начиная от дорог, мостов, развязок (а это лицо страны), прилегающих к дорогам полей, городов и сел, о которых мы будем сегодня вести речь, и заканчивая посевными площадями – все должно быть в идеальном состоянии.

И еще. Мы договаривались о вовлечении в оборот различной собственности, в частности незавершенного строительства. Даже там, где я езжу каждый день, уже третий губернатор пытается показать, как идет работа. Но работы этой нет. Даже те здания, которые собственники не могут достроить, заберите их. Мы не можем определиться, что там сделать. И это в Минске фактически. Неужели на собственность, помещения и прочее удовлетворили спрос, что бесплатно даже не хотят взять? Тогда нам надо этим заниматься.

Мы сегодня подталкиваем разного рода граждан и инвесторов к строительству. Вы знаете мои требования. Есть железобетонные сроки, которые в инвестиционных договорах обозначены. И для граждан. В ближайшее время, начиная с Минска, мы проверим, как соблюдаются эти сроки. Но даже там, где я вижу каждый день, – это называется «жуть». Вместо двух – пять лет. Стоят заброшенные, заросшие бурьяном в городе-герое Минске здания и помещения, на которые внимание начальников я уже обращал.

Хозяйский подход нужен во всем. В том числе в деле наведения порядка. Но Президент требует взвешенных решений и приводит пример. На улице Центральной в Минске, чтобы проложить теплотрассу, вырубили 135 здоровых деревьев. На защиту своего района встали местные жители. Эта территория находится недалеко от Минского автомобильного завода, и зеленые насаждения играют здесь очень важную экологическую роль. В итоге вырубку приостановили. Такие случаи на особом контроле Президента.

Александр Лукашенко:

Средства массовой информации, как бы они вами не были прикормлены, все чаще говорят о скандалах, начиная от Гомеля и заканчивая Минском, с населением по поводу сноса деревьев. Вы начинаете там пилить, сносить непонятно что, распахивать. Вместо того чтобы парк где-то заложить или в порядок привести, вы начинаете штамповать жилье. Места нет, где жилье строить? Обязательно надо конфликт породить с населением?

Вы сами переселитесь в этот дом и живите там, а рядом постройте высотку в 12 этажей, чтобы ваш дом оказался во дворе этой высотки. Обязательно надо конфликт какой-то устроить.

В Минске «достукались» до того: начали пилить вековые деревья вместо того, чтобы положить где-то под дорогой, как обычно, коммуникации. Это улица где-то в районе Минского тракторного завода. Поручил Службе безопасности выяснить. Ответ от «минских начальников» и Шорец за ними стоит: «Эту улицу нельзя трогать. Служба безопасности запретила». Я на этом заводе бываю раз в два-три года. А то и в пять. Причем та улица? Я и видеть ее никогда не видел! Вы что, меня специально перед населением подставить хотите?

И потом, вы сажали эти деревья, чтобы их пилить? Каждый человек старается выйти, чтобы настроение у него было, на деревья эти посмотреть. Нет, все пилим. Мы мол, новые посадим где-то. Это вы у себя во дворе спилите вековое дерево и посадите там дерево с кукиш, и какая будет от этого польза… Надо прекратить этот разбой! Видите ли, дерево упадет на дорогу. Ну, упадет, уберем. Если исходить из этого, надо выпилить все парки в городах.

Я прошу то, что сейчас обозначил, иметь как жесточайшее указание к вашей работе. Повторения больше не будет. На людей надо немножко обращать внимание. А то скоро одеревенеем, как у отдельных наших соседей. Власть сама по себе, а люди сами по себе.

На совещании отдельно обсуждали вопросы рационального использования ветхого и пустующего жилья. Особенно много таких строений в сельской местности. А ведь эти дома можно и нужно использовать. К примеру, в агротуризме. А земли вернуть в оборот или найти нового владельца. Президент потребовал оптимизировать работу на местах в этом направлении и усовершенствовать сам механизм отчуждения такого жилья. Но процесс должен проходить без лишней бюрократии.