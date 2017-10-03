Новую редакцию Жилищного кодекса обсудили у Президента

Аспектов и нюансов у этого документа немало. Вот лишь некоторые из них: как грамотно распорядиться пустующими и ветхими домами, как встать в очередь на квартиру, оплатить коммуналку или получить арендное жилье? Эти вопросы волнуют многих белорусов. А Жилищный кодекс обновляли 5 лет назад. Возможно, пришло время внести изменения в документ, но главное – станут ли после этого жилищные процедуры прозрачнее и проще? Одним словом, нужно упорядочить определенные механизмы, которые регулируют отношения «человек – ЖКХ». Впрочем, говоря о необходимости навести порядок, Президент имеет в виду не только жилищную сферу. Например, порядок на земле – тоже один из посылов сегодняшнего совещания.

Новости Беларуси. В Беларуси должны быть созданы все условия, чтобы помочь людям в улучшении жилищных условий. Об этом заявил Александр Лукашенко 3 октября на большом совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь рассматривают новую редакцию Жилищного кодекса.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В будущем году мы приложим максимум усилий для того, чтобы страну привести в порядок. И не только потому, что это последний год перед Европейской Олимпиадой в Беларуси. В 2019 году приедут представители всего мира посмотреть на Беларусь. Что мы им покажем? Начиная от дорог, мостов, развязок (а это лицо страны), прилегающих к дорогам полей, городов и сел, о которых мы будем сегодня вести речь, и заканчивая посевными площадями – все должно быть в идеальном состоянии.

И еще. Мы договаривались о вовлечении в оборот различной собственности, в частности незавершенного строительства. Даже там, где я езжу каждый день, уже третий губернатор пытается показать, как идет работа. Но работы этой нет. Даже те здания, которые собственники не могут достроить, заберите их. Мы не можем определиться, что там сделать. И это в Минске фактически. Неужели на собственность, помещения и прочее удовлетворили спрос, что бесплатно даже не хотят взять? Тогда нам надо этим заниматься.

Мы сегодня подталкиваем разного рода граждан и инвесторов к строительству. Вы знаете мои требования. Есть железобетонные сроки, которые в инвестиционных договорах обозначены. И для граждан. В ближайшее время, начиная с Минска, мы проверим, как соблюдаются эти сроки. Но даже там, где я вижу каждый день, – это называется «жуть». Вместо двух – пять лет. Стоят заброшенные, заросшие бурьяном в городе-герое Минске здания и помещения, на которые внимание начальников я уже обращал.

Президент поручил ускорить работу по сокращению ветхого и пустующего жилья, а земли вернуть в сельхозоборот или найти нового владельца. Для этого нужно оптимизировать работу на местах и усовершенствовать сам механизм отчуждения таких домов. Но процесс должен проходить без лишней бюрократии.