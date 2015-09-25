Телевизионный состав СТВ посетил СП ОАО «Спартак» 25 сентября

Новости Беларуси. В преддверии своего 15-летия Столичное телевидение продолжает шествие по лучшим предприятиям Беларуси. Сегодня, 25 сентября, мои колллеги и известные исполнители своей энергетикой плавили шоколад и варили нугу на самой сладкой фабрике страны. Кондитеры «Спартака» открыли шоколадные секреты одного из самых современных производств в республике. Каждая третья конфета, проданная в Беларуси, родом из Гомеля.

Юлия Александрова, ведущая ЗАО «Столичное телевидение»:

Нам сегодня показали не только технологию процесса и накормили конфетами. Мне даже подарили какао-бобы, из которых и делаются конфеты на фабрике «Спартак». Я их обязательно положу куда-нибудь к себе, например, в сумочку для поднятия настроения. И надеюсь, что от запахов не поправляются.

Олег Жидков, генеральный директор СП ОАО «Спартак»:

Внимание к фабрике — это говорит о том, что фабрика заслуживает этого. Для нас большая честь сегодня приветствовать команду телекомпании СТВ у нас на предприятии, рассказать сегодня о тех передовых технологиях, которые используются у нас в производстве.

В ответ ведущие телеканала СТВ поделились секретами кухни телевизионной. Кондитеры узнали всё, что обычно остаётся за кадром и получили заряд хорошего настроения. Под искромётные шутки Дмитрия Кохно концерт звёзд белорусской эстрады прошёл на ура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Точка, бухгалтер СП ОАО «Спартак»:

Настроение прекрасное, концерт был шикарный. Этого не хватает. Такое общение, очень интересно.

Ирина Гриневич, работник СП ОАО «Спартак»:

Я отдохнула сегодня. Молодые солисты несут радость, эмоции, заряжают. Здорово. Спасибо им и удачи СТВ, успехов вам, процветания, новых идей, все самого хорошего.