Горецкая сельхозакадемия – одно из старейших учебных заведений Беларуси – отмечает 175-летие

Новости Беларуси. Одно из старейших учебных заведений Беларуси отмечает юбилей. Горецкой сельхозакадемии исполняется 175 лет. Свою деятельность начала будучи земледельческой школой Могилевской губернии, которая была основана в 1836 году в местечке Горки, по царскому указу. А сейчас академия – это крупнейшее многопрофильное высшее учебное заведение агропромышленного направления среди стран СНГ и Европы.

За свою историю подготовила более 80 тысяч специалистов. На 16 факультетах очного и заочного отделений обучается около 15 тысяч студентов. Выпускники высоко ценятся и в нашей стране, и за рубежом. Академия тесно сотрудничает с ведущими вузами Германии, Польши, Словакии, Швеции, Китая, России, Украины, Азербайджана, Казахстана.

25 сентября на торжества приехали гости из двух десятков стран. С юбилеем коллектив Белорусской сельхозакадемии поздравил и президент Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.