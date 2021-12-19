Для жителей Лоева запустили библиобус. Что это такое и почему он пользуется большим спросом?

Новости Беларуси. Одно из конкретных поручений Президента, которое прозвучало на встрече с активом Витебской области, – определиться с будущим сельских библиотек, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Возможно, жители небольших населенных пунктов уже и забыли, когда ходили за книгой, а их абонементы покрылись слоем многолетней пыли.

Да и в целом тенденция такова, что библиотек в нашей стране становится все меньше. Но это не значит, что белорусы стали читать меньше. Странички переворачиваются на книгах электронных. А мировые эксперты говорят, что в будущем и вовсе привычные библиотеки могут до последней странички уйти в цифровой формат. Что ж, пожинаем плоды постпечатного мира и привыкаем к новой реальности. Так какая развязка ждет сельские библиотеки и можно ли поставить точку в их истории? Тему от корки до корки изучила Анна Корольчук.

Если сельская библиотека все-таки закрывается, ее сменяют библиобусы. Один из них колесит по Лоевской земле уже 10 лет. В маршруте – 49 деревень. В Казимировке, к примеру, живет единственный в районе ветеран. Иван Гавриленко провел на фронте всю молодость, воевал и в Финляндии, и в Монголии. Поэтому в свои 98 лет продолжает читать военную литературу. Картины прошлого оживают на глазах, ведь сам пережил подобное.

Иван Гавриленко, ветеран Великой Отечественной войны, житель Казимировки:

Сам же не пойду, а привезли тебе и, пожалуйста, да. Посплю, да почитаю, вот так вот. Утомляюсь – вот что. Уже годы не те.

Елена Барбарич, жительница Казимировки:

Очень удобно. Особенно в зимнее время скучно, работы нет. Поинтересоваться новейшими новостями и событиями. Мы как женщины много по рукоделию информации. Нам это нравится, мы ждем с удовольствием следующего приезда.

Поначалу библиобус в глубинке интереса не вызывал. Пришлось расклеивать объявления и бросать в почтовые ящики графики заездов и список услуг. Объясняли, что книги не продают, а выдают бесплатно. Сарафанное радио сработало, и из соседних деревень стали просить заехать и к ним. Летом заявок на книги в разы больше – на отдых в деревню приезжают горожане. Также библиобус обслуживает военную часть.

Тамара Науменко, директор Лоевской центральной районной библиотеки:

Анализировали тетрадь заказов, даже я удивилась. У нас спрашивают от «Таис Афинская» до японских четверостиший. У нас даже их не было, распечатывали из интернета.

Сельские библиотеки ведут и серьезную краеведческую работу – собирают фольклор, воспоминания и свидетельства. Например, в Лоеве придумали проект «Аўтавандроўкі па роднаму краю». В поездках библиотекари встречаются с местными знаменитостями, делают фото и видеозаписи, которые размещают в соцсетях. Пока эти люди живы, важно сохранить о них память.