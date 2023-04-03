«Надо делать ставку на своё». Михаил Орда посетил «Коммунарку»

Новости Беларуси. Импортонезависимость на конкретном примере. Реализация масштабного проекта – инновационного производства полного цикла по переработке какао-бобов, продолжается на одном из ведущих кондитерских предприятий страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С ее ходом ознакомился председатель Федерации профсоюзов. Установка новых линий позволила «Коммунарке» значительно расширить ассортимент, увеличить объемы. Как итог – рост востребованности продукции у отечественного и зарубежного потребителя. Перспектива – сырьевая независимость от европейских поставщиков для всех предприятий отрасли.

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:

Конечно, надо делать ставку на свое, на то, чтобы был свой цех и по переработке, и бобовых, поскольку это есть в планах не отдаленной перспективы, а ближайшего будущего. Когда будет построен современный цех, он даст возможность уйти от зависимости, иметь возможность снижения по стоимости – будет более устойчивая экономика предприятия.

Сергей Анюховский, генеральный директор предприятия «Коммунарка», член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Диверсифицировали логистические пути, поставщиков, и сегодня вместо трех традиционных, которые были год или три года назад, сегодня имеем около 10 поставщиков, которые помогли зайти на другие рынки. И фактически полуфабрикатами не только европейскими пользоваться начинаем, начинаем активно работать с Турцией в этом плане.