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«Надо, чтобы настроение хорошее было». Тысячи людей собрались возле храмов, чтобы помолиться и набрать крещенской воды

19 января 2018 08:02
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Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Крещение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Надо, чтобы настроение хорошее было». Тысячи людей собрались возле храмов, чтобы помолиться и набрать крещенской воды-1

Накануне вечером во всех храмах провели торжественные богослужения и освящение воды. В Минске студенты духовной академии прошли торжественным крестным ходом  до проруби возле Дворца спорта. Тысячи людей уже стоят в очередях возле храмов, чтобы помолится и набрать крещенской воды. 

«Надо, чтобы настроение хорошее было». Тысячи людей собрались возле храмов, чтобы помолиться и набрать крещенской воды-4

Владимир Шульган, председатель Белорусской федерации закаливания и спортивного плавания:
Для того чтобы окунуться в Крещение надо, чтобы настроение хорошее было, чтобы была хорошая одежда, теплая, легкая из которой легко было вынырнуть и в которую легко завернуться. Чтобы потом легко одеться. И попить опять же горячего чая.  

«Надо, чтобы настроение хорошее было». Тысячи людей собрались возле храмов, чтобы помолиться и набрать крещенской воды-7

С этим праздником связана одна из традиций – купание в морозной проруби. Только в Минске и пригородах  организовано 8 купелей. Тем, кто решил окунуться, врачи рекомендуют взять чай и теплые вещи. Не желательно купаться пожилым, людям с проблемами сердечно-сосудистой системы и беременным женщинам.

# общество # Фотофакт # Православные в Беларуси # Владимир Шульган

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