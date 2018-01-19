«Надо, чтобы настроение хорошее было». Тысячи людей собрались возле храмов, чтобы помолиться и набрать крещенской воды

Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Крещение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне вечером во всех храмах провели торжественные богослужения и освящение воды. В Минске студенты духовной академии прошли торжественным крестным ходом до проруби возле Дворца спорта. Тысячи людей уже стоят в очередях возле храмов, чтобы помолится и набрать крещенской воды.

Владимир Шульган, председатель Белорусской федерации закаливания и спортивного плавания:

Для того чтобы окунуться в Крещение надо, чтобы настроение хорошее было, чтобы была хорошая одежда, теплая, легкая из которой легко было вынырнуть и в которую легко завернуться. Чтобы потом легко одеться. И попить опять же горячего чая.