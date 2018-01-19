«Надо, чтобы настроение хорошее было». Тысячи людей собрались возле храмов, чтобы помолиться и набрать крещенской воды

Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Крещение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Православные верующие отмечают Крещение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне вечером во всех храмах провели торжественные богослужения и освящение воды. В Минске студенты духовной академии прошли торжественным крестным ходом до проруби возле Дворца спорта. Тысячи людей уже стоят в очередях возле храмов, чтобы помолится и набрать крещенской воды.
Владимир Шульган, председатель Белорусской федерации закаливания и спортивного плавания:
Для того чтобы окунуться в Крещение надо, чтобы настроение хорошее было, чтобы была хорошая одежда, теплая, легкая из которой легко было вынырнуть и в которую легко завернуться. Чтобы потом легко одеться. И попить опять же горячего чая.
С этим праздником связана одна из традиций – купание в морозной проруби. Только в Минске и пригородах организовано 8 купелей. Тем, кто решил окунуться, врачи рекомендуют взять чай и теплые вещи. Не желательно купаться пожилым, людям с проблемами сердечно-сосудистой системы и беременным женщинам.