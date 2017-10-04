Многодетная семья из деревни Ясень получила корову в подарок от Президента

Новости Беларуси. 4 октября в одной из многодетных семей Беларуси получили долгожданный подарок от главы государства. Корову по кличке Белка доставили в деревню Ясень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока животное осваивается, новоиспеченные хозяева думают, как будут обустраивать быт буренки. Кстати, подарили молодой семье и доильный аппарат. Ведь корова будет приносить до 30 литров молока в день.

Как Белка оказалась в семье Снигир – это целая история. Ольга написала электронное письмо на сайт Президента Беларуси, в котором рассказала о желании завести буренку. Для семьи, в которой растят пятерых малышей, – это самый нужный подарок. Уже буквально через несколько дней мечта молодой хозяйки сбылась.