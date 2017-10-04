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Многодетная семья из деревни Ясень получила корову в подарок от Президента

04 октября 2017 13:48
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Новости Беларуси. 4 октября в одной из многодетных семей Беларуси получили долгожданный подарок от главы государства. Корову по кличке Белка доставили в деревню Ясень, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока животное осваивается, новоиспеченные хозяева думают, как будут обустраивать быт буренки. Кстати, подарили молодой семье и доильный аппарат. Ведь корова будет приносить до 30 литров молока в день.

Как Белка оказалась в семье Снигир – это целая история. Ольга написала электронное письмо на сайт Президента Беларуси, в котором рассказала о желании завести буренку. Для семьи, в которой растят пятерых малышей, – это самый нужный подарок. Уже буквально через несколько дней мечта молодой хозяйки сбылась.

Многодетная семья из деревни Ясень получила корову в подарок от Президента-1

Ольга и Сергей Снигир, многодетная мама:
Я думаю, она с нами подружится. Мы к ней привыкнем, и она к нам привыкнет. Она спокойная достаточно, бывают коровы буйные. Достойно ведет, молодец!

Хотим сказать огромные слова благодарности нашему главе государства Александру Григорьевичу, что сделал нам такой подарок, всем тем, кто принимал в этом участие. Потому что многодетной семье подспорье и очень неплохое.

Многодетная семья из деревни Ясень получила корову в подарок от Президента-4

У семьи Снигир сегодня настоящий праздник. В подарок они получили не только буренку, а еще компьютер, новую детскую кроватку, игрушки и, конечно, сладости. Кстати, весной здесь ожидается еще один праздник. В марте Белка ждет пополнения.

# общество # Домашние животные # Фотофакт

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