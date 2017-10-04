Илья Макейчик стал лучшим водителем троллейбуса в конкурсе «Минский мастер 2017»

За его окном осенние панорамы проспекта Победителей, а в зеркале отражаются разные настроения минчан... В фирменной отутюженной рубашке он с удовольствием встречает пассажиров 10-го маршрута: Веснянка-Малиновка-4. Стать лучшим водителем троллейбуса и получить звание «Минского мастера 2017» для Ильи Макейчика особенно почетно. Доверие Большого города стимулирует быть всегда в движении!

Интересно, что тяга к рулю у парня была с детства, вместе с папой и дядей-дальнобойщиком катался на огромных машинах и мечтал о своем авто. После армии сдал на права категории «В» и, однажды, подвозил друга в троллейбусный парк. Он рассказал о специфике работы и познакомил с начальником. И хоть набор водителей был уже завершен – парню дали шанс на обучение!

Прежде чем выехать на маршрут, будущие водители обязательно проходят полугодовые курсы. Сначала осваивают теорию в Минском государственном профессиональном лицее машиностроения, потом — стажируются. Но помимо навыков и опыта нужна предельная концентрация, ведь перед водителями троллейбуса – одновременно две дороги!

Если Илья работает в первую смену, он пьет кофе уже в три часа ночи! Чтобы успеть на маршрут в 5 утра и заранее подготовить свою 10-ку, его забирает специальный дежурный транспорт. Об опозданиях и речи быть не может, порой, пассажиры могут пожаловаться из-за минуты! Вторая смена начинается в 15 часов и заканчивается примерно в полпервого ночи. Причем, перевести дух от напряженного движения можно только на конечных станциях. А ведь дорога и пробки – вещь непредсказуемая, бывает, можно приехать пораньше и успеть попить чай, а иногда не остается ни минуты на отдых! Частенько вписаться в график мешают автомобилисты.

Но в большинстве своем народ у нас культурный и доброжелательный, а на 10-ке еще и студенческий, так что все трудности растворяются в улыбках за стеклом. Интересуются, как добраться до нужной улицы, и Илья Макейчик всегда готов помочь на своем маршруте. Пассажиропоток в центре огромный, и билетики продаются, как горячие пирожки, а это, хоть и небольшой, но такой приятный бонус к зарплате! Когда час-пик, признается лучший водитель, короткий троллейбус буквально трещит по швам, и некоторым людям приходится ожидать следующего транспорта. В планах Ильи Макейчика повысить свой класс и пойти на длинный троллейбус с гармошкой, чтобы доставить с ветерком и комфортом еще больше пассажиров.